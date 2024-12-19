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女警開警車擦撞騎士 竟佯稱受傷興訟法院判誣告罪

2024/12/19 16:03
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（中央社記者劉世怡台北19日電）台北巿柳姓女警開警車與騎士發生擦撞，被控明知其未因本件車禍受傷，卻於案發後10天赴醫院就診，再持診斷證明書控告騎士過失傷害。二審今依誣告罪判決柳女4月徒刑。可上訴。

判決指出，柳姓女警是台北市士林分局警備隊警員，於民國111年3月23日晚間6時許，駕駛巡邏車搭載同事，在台北市士林區中山北路5段貿然向左切出擦撞王姓騎士，再將受傷騎士送醫；女警與騎士一度達成和解，後來騎士不滿女警態度，於同年5月6日提出過失傷害告訴。女警被控過失傷害罪部分，今年6月底遭判拘役5天，得易科罰金定讞。

另一方面，女警於111年4月2日晚間9時許至醫院急診，主訴其前頸部輕微擦挫傷、右手痛、前胸痛等傷害，明知其並非因車禍事故所致，並於同年5月8日持診斷證明書，報警提告指騎士穿越公車隙縫，害她緊急煞車撞到方向盤受傷，誣告騎士涉犯過失傷害罪嫌。

一審依誣告罪判女警4月徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理；二審今天駁回上訴，全案可上訴。

二審指出，依女警供述、證人證述及卷內相關事證，認定女警並未因本件車禍受有傷害，竟持診斷證明書對騎士提起過失傷害告訴，自有誣告的犯意及犯行；女警上訴否認犯行，並無理由。（編輯：方沛清）1131219

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