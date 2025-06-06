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大學旁經營德州撲克吸引學生賭客 嘉縣警逮21人

2025/6/6 11:53（6/6 12:36 更新）
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嘉義縣警方接獲通報，民雄某大學旁有人經營德州撲克賭博，吸引大學生賭客，3日持搜索票查緝，查獲現場負責人、荷官、賭客等21人送辦。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月6日
嘉義縣警方接獲通報，民雄某大學旁有人經營德州撲克賭博，吸引大學生賭客，3日持搜索票查緝，查獲現場負責人、荷官、賭客等21人送辦。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉縣警方獲通報，民雄某大學旁有人經營德州撲克賭博，吸引大學生賭客；3日持搜索票查緝，查獲現場負責人、荷官、賭客等21人，警方詢後依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿表示，33歲謝姓男子自今年1月租下某大學週邊平房，以「德州撲克協會」名義舉辦限時錦標賽，並於LINE、IG及臉書（Facebook）等社群平台張貼招攬訊息，更聯名大學德州撲克社團藉以吸引學生賭客。

民雄分局說，3日與嘉義縣刑事警察大隊持搜索票入桌遊館搜查，當場查扣賭資新台幣6萬多元、籌碼、賭具、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物，並逮捕現場負責人33歲謝姓男子、荷官2人、工作人員1人、賭客17人，共21人，其中賭客有8人具學生身分。

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警方指出，該桌遊館平時以聯名折扣、額外獎勵等噱頭，藉以招攬不特定賭客聚賭，為讓競技活動熱絡，甚至合資股東都親自上場把玩，經調查發現，查獲的17名賭客中，2人為賭場合資股東。

警方表示，全案依涉嫌賭博罪移送賭客15人，並將經營職業賭場負責人謝男及員工等6人依刑法營利賭博罪移送法辦。（編輯：吳素柔）1140606

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