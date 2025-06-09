宜蘭安農溪泛舟翻覆釀1死 檢相驗遺體家屬將提告

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）59歲陳姓女子昨天參加宜蘭縣安農溪泛舟活動時，橡皮艇翻覆落水身亡。檢察官今天相驗遺體，死者家屬表示，將對業者提告過失致死，業者回應，會積極配合檢警調查。

這起事故發生在昨天下午1時許，陳女搭乘的橡皮艇安排在第2艘出發，行經三星鄉雙賢2號橋附近安農溪上游河段時翻覆，共有9人落水，陳女救起時已失去呼吸、心跳，送醫急救後不治，另有5名遊客受到輕傷。事發經過眾說紛紜，有人指橡皮艇疑遭溪底竹子戳破導致翻覆，確切事故發生原因待檢警調查。

檢察官今天會同法醫相驗遺體，死者家屬在現場表示，據昨天參與泛舟人員指昨天安農溪水文狀況非常惡劣，就連業者也提到因為下雨溪水暴漲，但泛舟活動並未因此停止。

家屬指出，泛舟過程中有人發現橡皮艇的右前方洩氣，同艇教練指揮將艇上人員挪移至未洩氣的一側，此時就應該停止泛舟。當他的大姊落水被救起時，據同艇人員表示現場急救過程沒有專業人員，不禁令家屬感到質疑，將對業者提告過失致死。

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業者向中央社記者表示，出發前有向遊客講解萬一橡皮艇翻覆落水不要緊張，救生衣要往下拉，也不要站起來因為水流湍急會造成腳受傷，事發時也全力投入救援，發生這起憾事感到非常難過，後續會向保險公司申請理賠，並積極配合檢察官調查。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，今天已先暫停安農溪泛舟活動，預計明天會完成暫停泛舟活動公告程序。（編輯：陳清芳）1140609