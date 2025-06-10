當詐騙車手賺3萬元 判刑4年另賠2510萬元

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）詐騙集團黃姓車手以買賣虛擬貨幣為由，向被害人收款達10次，獲約新台幣3萬元報酬，台灣彰化地方法院近日依犯3人以上共同詐欺取財罪判4年刑期，且須賠被害人2510萬餘元。

根據彰院判決書，詐團成員先向被害人佯稱須向指定幣商買虛擬貨幣儲值才能投資，後來又稱資金遭凍結，須以面交方式支付擔保金及罰金等，導致被害人陷於錯誤，相約交付現金。

民國112年加入詐團的黃姓車手依指示前往面交地點收款，再由其他成員操作，將虛擬貨幣轉到形式上為被害人所有、實際上由詐團掌控的電子錢包，藉虛假交易紀錄取信被害人。黃姓車手另將收取款項轉交上層，獲3萬300元報酬。

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法官認為被告年紀尚輕，非無謀生能力，竟貪圖利益擔任車手，讓不法者得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，助長犯罪歪風，而考量被告坦承犯行，對同一告訴人收贓款共10次、達2510萬4431元，依犯3人以上共同詐欺取財罪處有期徒刑4年，沒收全部犯罪所得。

此外，被害人提刑事附帶民事訴訟，地院判被告應給付2510萬4431元；全案可上訴。（編輯：李明宗）1140610