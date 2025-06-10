高雄女自製仿冒乖乖護身符販售 賠錢和解判拘50天

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄田姓女子自夜市和中國淘寶網購買仿冒乖乖公司商標的識別證伸縮釦，再縫成平安符袋上網販賣。乖乖公司員工發現後報警舉發，高雄地院依違反著作權法判拘役50天，緩刑2年。

高雄地方法院審理時，田女坦承犯行並賠錢與乖乖公司達成和解，法官念其已與乖乖公司和解，獲得對方原諒且無前科，依違反著作權法判處拘役50天，宣告緩刑2年，可易科罰金，可上訴。

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判決指出，田女民國111年起在台北市的夜市商家，以及向中國淘寶網購買仿冒乖乖公司商標圖樣的識別證伸縮釦，並自行縫製成平安符袋，於網路購物平台刊登「我會乖乖識別證伸縮釦（護理師，學生，公家機關）請看文章介紹喔」、「乖乖乖手作平安符袋一個100元」訊息販售。

田女靠著台灣人相信將乖乖放在機器或車子上，不易故障損壞獨特文化，持續販賣仿冒乖乖商標商品1年多，直至乖乖公司員工在網路購物平台發現田女販售的仿冒商品，經購買送鑑定後確認是仿冒商品，報警處理。（編輯：張雅淨）1140610