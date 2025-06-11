冒名黃仁勳粉專投放廣告騙千萬元 新北警移送6嫌

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）某科技公司涉聯合詐騙集團假冒輝達執行長黃仁勳設置粉專，大量投放釣魚投資廣告，讓人誤入陷阱，約百人共遭騙逾千萬元。新北市刑大今天依詐欺等罪嫌，將6嫌移送北檢。

新北市警察局刑警大隊下午發布新聞表示，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近年頻訪台掀起熱潮，詐騙集團趁勢操作，冒用黃仁勳的名義，於臉書（Facebook）創立假粉絲專頁，並大量投放投資廣告。

刑警大隊指出，假粉專以「黃仁勳AI新時代分析財富密碼」或「黃仁勳股市分享會」等名義，吸引大量民眾點擊後，加入LINE社群而誤入陷阱。

警方表示，深入調查發現，此公司涉聯合詐團以「代操外匯投資獲利」話術，誘使民眾至假投資網站註冊並簽約。近來全台接獲近百名民眾報案遭詐騙，損失金額超過新台幣1300萬元。

為擴大閱覽假廣告的網友人眾，刑警大隊指出，粉專營造多筆空頭帳號按讚數、粉專追蹤人數以提升觸擊率，透過臉書演算法，以增加曝光度取信民眾。

刑警大隊表示，分析假粉絲專頁的廣告行為模式及數位軌跡，「順藤摸瓜」鎖定詐團幕後操盤手藏身於台北市鬧區的商辦大樓內，對外登記為某數位科技行銷公司藉以躲避追查。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺10日指揮警方搜索6處據點，查獲此科技公司主管李能謙等6人。警方指出，科技公司涉嫌配合詐團，負責設計冒用名人釣魚粉絲頁，並以「創立帳號」及「養號」等手段製作假名人廣告投放在社群平台，再操弄假帳號增粉，使民眾落入詐欺陷阱。

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據指出，李能謙坦承公司服務項目包含幫委託業主的網頁增加粉絲人數及廣告相關業務，但否認有為假粉專投放廣告。

不過，警方依數位軌跡的證據發現，李男所養的人頭帳號曾替假粉專增粉，傍晚仍依涉嫌詐欺罪嫌移送北檢。（編輯：戴光育）1140611