陳慧玲任澎湖議員時涉詐助理費 偕夫婿收押禁見

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（中央社澎湖縣11日電）行政院南部服務中心已遭解職副執行長陳慧玲，被控在擔任澎湖縣議員期間涉嫌詐領助理費，今天偕夫婿遭澎湖地院裁定羈押禁見。

澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠10日指揮廉政署南部地區調查組，偵辦澎湖縣前議員陳慧玲在擔任議員期間，涉嫌利用人頭詐領助理費案，持澎湖地院核發索票前往陳慧玲等住所搜索，並傳喚陳慧玲及夫婿蔡燈財等6人到案。

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澎湖地檢署偵訊後，認被告陳慧玲與蔡燈財2人，涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見；今天經法院裁定羈押禁見，並應禁止接見、通信。

民進黨籍陳慧玲，曾選過馬公市民代表，擔任澎湖縣議會第18及19屆議員，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未出任，2023年出任南部服務中心現任副執行長迄今。（編輯：陳仁華）1140611

行政院南部服務中心已遭解職副執行長陳慧玲（圖）遭控在擔任澎湖縣議員期間涉詐領助理費，11日經法院裁定羈押禁見。中央社 114年6月11日