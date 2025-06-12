颱風蝴蝶掀風浪高雄拖船外海擱淺 海巡救4人脫困

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）颱風蝴蝶外圍環流掀風浪，高雄商港籍「港勤501號」拖船昨航經屏東恆春貓鼻頭公園近岸海域時，與拖帶平台雙雙擱淺。海巡昨先撤離4名船員，拖船今天脫困、平台仍擱淺中。

海巡署第八巡防區暨南部分署第六岸巡隊告訴中央社記者，「港勤501號」拖船自蘭嶼返航途中，疑因颱風蝴蝶外圍環流影響海象不佳、失控擱淺。昨撤離4名台籍船員後，今晨「港勤501號」拖船已脫困，大洋7號工作平台仍在等待救援拖船抵達。

海巡署第八巡防區暨南部分署第六岸巡隊今天新聞稿表示，昨天傍晚6時許，貓鼻頭雷達操作員監控海面船隻期間，發現拖帶大洋7號工作平台的高雄商港籍「港勤501號」拖船，航經屏東縣恆春鎮貓鼻頭公園近岸海域時，疑因海象不佳擱淺，基於安全考量，優先將工作平台上人員撤離。

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第六岸巡隊表示，獲報後即派員馳赴現場展開救援行動。因現場天氣惡劣，能見度不佳，伴有強降雨情形，救援人員不畏風雨，徒步攀爬礁岩並運用「捲線延伸式浮水繩」實施下水救援，逐一將工作平台上4名台籍船員，以人力接駁方式成功救援上岸，全程無人員傷亡；拖船及工作平台則在今晨由船公司委託「港勤451號」實施救援脫困。

第六岸巡隊呼籲，近期受蝴蝶颱風外圍環流影響，天候變化劇烈、海象多變，民眾及作業船隻於沿岸或海上活動時，務必隨時注意氣象資訊，並加強安全措施。如遇緊急狀況，立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將即刻馳援。（編輯：李淑華）1140612