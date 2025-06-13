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遭控高價轉租國有地 盧姓百大青農：尊重

2025/6/13 20:54
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）5名花蓮縣檳榔農民今天按鈴申告盧姓百大青農利用競租順位，取得國有地承租權，又高價轉租給原耕作者，還強割檳榔等；盧姓青農表示，尊重，「隨便他們，高興就好」。

5名農民到台灣花蓮地方檢察署按鈴申告盧姓青農涉嫌組織犯罪、侵占、竊盜與恐嚇取財等罪嫌。

黃姓農民表示，盧姓青農7年前聯合特定人士，鎖定花蓮壽豐鄉到富里鄉未完成正式租約的國有檳榔園地，利用青農第2順位競租條款，申租土地、強行介入耕作權，約40公頃、影響15名農民。

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黃姓農民說，砍伐檳榔樹每公頃補助約新台幣15萬元，加上每公頃10萬元苦茶苗種植補助，盧姓青農都僱人耕作，拿到補助後就人就不見了；此外，有農民指盧姓青農承租後，以高價轉租給原耕作者，還額外收手續費。

彭姓農民表示，檳榔園遭盧姓青農的僱工闖入立牌、噴漆宣示地權，400棵檳榔遭竊割，鄰地王姓農民也通報自家800棵有明顯割痕，懷疑是同一批，都已向警方報案。（編輯：李明宗）1140613

#富里鄉
#花蓮縣
#壽豐鄉
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