墾丁凱撒疑食品中毒案 檢驗結果1至2週出爐

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）台東律師公會與新北市某公司員工旅遊近日入住墾丁凱撒大飯店並用餐，共23人出現腹瀉等疑似食品中毒症狀。屏東縣衛生局指出，24日已採集檢體送驗，結果預計1至2週後出爐。

新北市某公司員工旅遊入住墾丁凱撒大飯店，23日退房後，7人疑似食品中毒，抵達高雄後就醫，均已離院。另外，台東律師公會前往墾丁旅遊，21日入住墾丁凱撒大飯店並在飯店自助餐廳用餐，隔天有團員陸續發燒、腹瀉，甚至到醫院掛急診，經台東縣衛生局調查結果有16人疑似食品中毒。

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屏東縣衛生局今天說明，25日下午4時，接獲台東縣衛生局通報台東律師公會疑似發病患者資訊，用餐時序較新北市旅遊團案早1天。

屏東縣衛生局表示，24日已採集飯店廚工檢體、環境檢體及食餘檢體送驗，檢驗結果預計1至2週後出爐，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處理。（編輯：張雅淨）1140626