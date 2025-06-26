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酒後口角揮拳致男友亡 張男判2年緩刑5年

2025/6/26 13:43
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣張男與何姓男友同居，但在酒後2人起口角，張男揮拳打傷何男致死，事後張男自首並與何男家屬和解，新竹地方法院依傷害致死罪將張男判刑2年、緩刑5年。可上訴。

新竹地方法院判決書指出，張男於前年10月間在新竹縣竹東鎮租屋處，酒後與何姓男友發生爭執，憤而徒手毆打對方頭部、胸部與背部等，造成何男頭部鈍傷、顱內出血等重傷，引起腦損傷死亡。張男事後主動報警，自承犯行並接受司法審判。

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法官審酌，張男因酒後與何男發生口角爭執，徒手毆打被害人致死，對家屬造成難以撫平之傷痛，對社會治安危害重大，殊值譴責。

法官表示，但考量張男犯後坦認犯行，且與家屬達成和解，家屬亦陳明同意給予減刑機會，依傷害致人於死罪將張男判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應提供90小時義務勞務，及應依調解筆錄內容支付損害賠償。（編輯：林恕暉）1140626

#傷害致死
#新竹地方法院
#新竹縣
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