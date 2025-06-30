媒體指偵訊光碟消音 桃檢：未影響被告陳述權益

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）民進黨前桃園市議員郭麗華涉買個資替當時要選總統的鴻海集團創辦人郭台銘連署遭桃檢起訴，有媒體報導偵訊光碟被消音。桃檢表示，筆錄有記載，未影響被告陳述權益。

起訴書指出，郭麗華為協助郭台銘進行總統選舉公民連署，指示劉姓女助理對外收購連署書，劉女分6次向郭麗華領取325份空白連署書，以及收購連署書的賄賂對價新台幣8萬4000元，郭麗華另支付1萬2000元給劉女作為報酬，劉女因此指示6名樁腳以每份300元的對價收購連署書，檢方偵結後對相關人提起公訴。

鏡週刊今天報導，承辦檢察官陳嘉義涉違反刑事訴訟法規定，未告知當事人權利，並涉以威逼手段偵訊。郭麗華3度透過法院調閱開庭光碟，等了7個月才拿到，勘驗發現偵訊光碟竟全被離奇消音，由於其他被告偵訊光碟都完好，唯獨郭麗華的應訊過程沒聲音，令人懷疑偵訊光碟被動手腳。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿說明，案件經法院言詞辯論終結，並定期宣判，案件被告郭麗華及辯護人請求提供偵訊錄影光碟，桃檢已將偵訊錄影光碟提供法院；另備援的錄音檔案，「經勘驗僅有連串答答聲」，沒有錄得偵訊對話而未提供，為避免被告及辯護人誤解，檢方將儘速將錄音光碟檢送法院。

桃檢表示，被告郭麗華偵訊筆錄均有記載被告否認犯行、檢察官告知權利及辯護人全程在場等情事，並未影響被告陳述的權益。至於桃檢偵訊錄音設備均有定期檢查，桃檢將了解原因加強檢查改善相關設備，避免此類問題發生。

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郭麗華今天接受中央社記者電訪表示，這種狀況對她的訴訟權益當然會有影響，經過7個多月才拿到光碟，對於被消音她覺得很納悶也很離譜，更覺得很不公平，擔心對日後的訴訟有影響，但相信法律會還給她公道。

前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，鏡週刊24日報導，承辦檢察官陳嘉義涉嫌偽造文書，有濫權起訴爭議。對此，桃檢當天聲明表示，過程符合程序無勘驗不實情形，是否適法將由法院判斷。（編輯：戴光育）1140630