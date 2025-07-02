台中豐原區茶行遭2度潑漆 警6小時逮3嫌送辦

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中豐原區一家茶行日前2度遭人潑漆，警方6月29日獲報後，6小時內通知3名涉案人到案說明，初步調查3人與茶行老闆疑有金錢糾紛，警方後續依照毀損罪嫌將3人依法送辦。

台中市豐原區一家茶行在上月28、29日凌晨，連續遭人潑漆。豐原警分局29日鎖定3名犯嫌，6小時內通知3人到案說明；警方今天透過文字稿表示，涉案21歲楊男、31歲李男及33歲林男供稱，與謝男有恩怨，疑為金錢糾紛，才前往潑漆。

警方表示，案發後，茶行謝姓老闆並未報案，警方循線找到謝男茶行房東，詢後依毀損罪嫌將3人函送。

未料事後3人竟抱著烏龜、黑狗又重回茶行拍攝影片並向謝男嗆聲，甚至到豐原警分局前拍照，謝男透過網路社群指控警方，抓到犯嫌後，並未抓出幕後藏鏡人陳姓男子。

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豐原警分局今天表示，此案的其他共犯在市區也犯下其他案件，刑警大隊已組成專案小組報請台中地檢署指揮，統合警力以強力查緝。

關於謝男指控，警方表示，不容許滋事分子在轄內犯案，針對任何不法行為，將以強勢作為逮捕；至於3人在豐原警分局前拍照，因未涉及違法，目前無法偵辦，初步調查未發現陳姓男子涉及潑漆案，將持續追查釐清。（編輯：陳仁華）1140702