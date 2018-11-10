柳田悠歧連兩天開轟 日本再勝大聯盟明星

（中央社記者李晉緯台北10日綜合報導）9日敲出再見兩分彈，幫助日本隊在美日棒球對抗賽擊敗大聯盟明星隊的柳田悠歧，今天在兩隊二度交手的3局上再揮出兩分砲，日本火力全開，以12比6大勝大聯盟明星。

由日本隊迎戰大聯盟明星隊的美日棒球對抗賽，日本1局上1出局後，源田壯亮揮出二壘安打攻占得點圈，2出局後柳田悠歧敲出帶有打點的安打，日本先馳得點。

3局上日本攻勢再起，田中和基獲保送並盜上二壘，秋山翔吾擊出中外野方向安打，讓日本續以2比0領先，源田壯亮再敲出安打讓日本追加第3分，1出局後柳田悠歧揮出兩分打點全壘打，這是他連續兩場比賽開轟，也讓日本以5比0擴大領先。

日本5局上再度展開攻勢，源田壯亮擊出滾地球，但因對手失誤上壘，柳田悠歧擊出帶有打點安打，山川穗高擊出安打、岡本和真獲故意四壞球保送，會澤翼敲出帶有打點安打，兩出局後秋山翔吾揮出左外野方向兩分打點安打，讓日本以9比0將領先拉開。

前4局打擊靜悄悄的大聯盟明星，5局下半才靠該局首名打者蘇鐸（Juan Soto）的陽春砲打破鴨蛋，前5局打完日本以9比1領先大聯盟明星。

7局上會澤翼、秋山翔吾、源田壯亮獲保送，山田哲人揮出兩分打點安打，日本以11比1領先達兩位數，代打的森友哉也揮出帶有打點安打，前7局日本以12比1大幅領先。

蘇鐸7局下1出局後，因為日本失誤上壘，瑞爾穆托（J. T. Realmuto）敲出二壘安打，耶南德茲（Enrique Hernandez）擊出滾地球，壘上跑者趁機回到本壘得分，皮拉（Kevin Pillar）再揮出帶有打點安打，但7局打完日本仍以12比3領先大聯盟明星。

8局下1出局後，齊里諾斯（Robinson Chirinos）獲保送、梅里斐德（Whit Merrifield）敲安，兩出局後瑞爾穆托揮出3分砲，但之後未再進帳分數，最終日本仍以12比6擊敗大聯盟明星。（編輯：陳怡璇）1071110