3人得分破20 NBA塞爾蒂克踹溜馬

NBA波士頓塞爾蒂克9日以135比108狠甩印第安納溜馬。（圖取自twitter.com/celtics）

（中央社波士頓9日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天有3人得分突破20分，一路領先並拉開差距，以135比108狠甩印第安納溜馬。

莫里斯（Marcus Morris）、布朗（Jaylen Brown）今天雙雙攻下全場最高22分，讓塞爾蒂克在與溜馬的東區雙雄爭鋒中勝出。

塞爾蒂克今天砍下135分，是自1990年12月以152比132擊敗溜馬以來，對戰中得分最高的一場比賽；27分的勝分也是自1987年1月以130比100獲勝以來最大。

塔特姆（Jayson Tatum）是球隊今天得分達20的3人之一，塞爾蒂克今天7人得分達兩位數，贏球後拿下4連勝，也將主場連勝紀錄推進到6場。

溜馬近期連打4場客場比賽，戰績2勝2敗，沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天拿下全隊最高20分，他另外抓下7個籃板，並傳出5次助攻。

塞爾蒂克、溜馬上次交手，是在去年11月3日，當時塞爾蒂克以101比102在客場敗給溜馬，但塞爾蒂克今天首節取得6分領先，上半場打完領先15分，第3節打完已將領先拉開到25分。

塞爾蒂克今天有5成68的投籃命中率，其中包括在三分線外32投14中，4成38的三分球命中率。

莫里斯今天3次在三分線外出手全部命中，7次罰球也全部得手，除攻下22分，也抓下全隊最多8個籃板。

塞爾蒂克今天還有幾人得分上雙，包括海沃德（Gordon Hayward）的14分、厄文（Kyrie Irving）的12分、塞伊斯（Daniel Theis）的12分、羅齊爾（Terry Rozier）的12分。

溜馬得分達兩位數的除了沙波尼斯，還有攻下17分的歐拉迪波（Victor Oladipo）、拿下15分的伊凡斯（Tyreke Evans）、歐奎恩（Kyle O'Quinn）的11分、楊恩（Thaddeus Young）的10分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080110