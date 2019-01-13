澳網前夕談莫瑞 費德瑞稱自己一路走來很幸運

31歲的莫瑞11日宣布，澳洲公開賽可能是他職業生涯最終戰，這項消息，讓37歲費德瑞（圖）的長青職涯更顯傳奇。（圖取自www.facebook.com/pg/Federer）

（中央社墨爾本13日綜合外電報導）網球界持續消化英國好手莫瑞可能退休的消息，瑞士天王費德瑞今天不諱言，他能在網壇爭戰這麼多年多少有點「運氣」。

31歲的莫瑞（Andy Murray）11日宣布，右臀傷勢嚴重帶來幾乎難以承受的疼痛，14日開打的澳洲公開賽可能是他職業生涯最終戰。路透社報導，莫瑞投下的這顆震撼彈，讓37歲費德瑞（Roger Federer）的長青職涯更顯傳奇。

尋求第21座大滿貫金盃和個人第7座澳網冠軍的費德瑞，明天將是他連續第20年馳騁墨爾本球場（Melbourne Park），首輪賽事將迎戰烏茲別克選手伊斯托明（Denis Istomin）。

費德瑞掌握自己極限，也感謝有團隊一再幫他修補、復原。他同時承認，一路走來運氣總是站在他這一邊。

莫瑞運氣就沒這麼好。一年前因臀傷開刀，身體狀況卻未見起色，因此有了退休念頭。

聽聞這項消息，費德瑞在今年第一個大滿貫賽事登場前夕告訴法新社：「得知我們將在未來某個時間點失去他（莫瑞），讓我很失望、很難過，也有些錯愕。」

「他是個好人，名人堂等級的佼佼者，傳奇。他贏了所有他想贏的。每個人都願以自身職涯跟他換。他是很棒的人。」

費德瑞說：「當然，我希望他能在澳網打出精采比賽，也期盼他能繼續征戰下去，如他盼望的打完溫布頓網賽。這是我對他的期望。」（譯者：王品軒/核稿：蔡佳敏）1080113