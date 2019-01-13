黃甘霖自備標語鼓勵球員 今年一樣公平競爭

（中央社記者楊啟芳台南13日電）統一7-ELEVEn獅總教練黃甘霖在今天開訓儀式上，自備標語期許大家「熱情、堅持、不放棄、一條心」，並指出今年會維持一樣的方式，讓球員公平競爭，只要準備好就有機會上一軍。

黃甘霖在開訓儀式一上台就問球員：「你們準備好了沒？」他指出，球隊的教練、球員都很年輕，特性就是敢衝、敢拚，今年要展現出來。去年獅隊挑戰總冠軍失利，黃甘霖認為只差一小步很可惜，不過他說：「但你們都盡力了，很多球員總冠軍賽都受傷了。」

至於新球季方針，黃甘霖說：「還是一樣那句話，公平競爭，只要你準備好就有機會上一軍，即使打不好下二軍了，狀況調整好就可以馬上上來。」他還自備標語，希望球員能保持熱情、堅持、不放棄、一條心，目標就是總冠軍，他也鼓勵球員：「夢想是為了茁壯自己，撞牆是為了突破自己。」

開訓典禮上獅隊也頒發去年傑出球員，吳桀睿獲淬鍊獎，江辰晏是突破獎，郭阜林是精進獎，江辰晏笑說：「去年差一點就總冠軍，我進來到現在還沒有拿過，希望今年30年可以拿下。」（編輯：翁翠萍）1080113