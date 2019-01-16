味全龍有意復隊 師母謝榮瑤盼永續經營

（中央社記者謝靜雯台北16日電）傳出味全龍隊有意復籍，已故前龍隊總教練徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤表示：「樂觀其成」，職棒是基層球員翻轉的機會和夢想，也相信企業經過深思熟慮，有永續經營的理念。

味全龍隊曾在1997至1999年完成三連霸，但1999年底宣布解散，2013年也曾傳出過味全龍有意復隊的消息，今天母企業頂新集團證實有初步跟球員、教練洽詢，也有向中華職棒表達復籍意願。

謝榮瑤表示，復隊傳聞似乎不算新聞，但是中職有第5、6隊，無論站在球迷、球員的角度來看，都樂觀其成，中職只有4隊太少了，台灣球員的選擇不多；謝榮瑤長期投入關懷台灣基層棒球，她指出，職棒是打棒球的孩子們的目標，許多基層打球的孩子，家境多不是很好，「這也是提供他們翻轉的機會」。

談起味全龍隊解散，謝榮瑤也提到，無論對球迷、球員、教練等都是傷害，但時間過了這麼久，加上時空背景不一樣，「我認為他們說要復隊，一定是企業深思熟慮的結果，不會有疑慮」，也相信企業有決心，為了打球的孩子們，可以做到永續經營的理念。

謝榮瑤延續徐生明對棒球的熱愛，「徐生明棒球發展協會」多年來致力推廣、協助基層棒球發展，她也提到，近3屆徐生明少棒邀請賽，頂新和德文教基金會也都有提供協助和幫忙。（編輯：張芷瑄）1080116