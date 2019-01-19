再10勝超越王建民 陳偉殷：他是後輩典範

（中央社記者楊啟芳桃園19日電）陳偉殷目前在美國職棒累積59勝，只要再拿10勝，就能超越王建民的68勝，今年有機會達成。他說，王建民是後輩的典範，不過不會被紀錄影響，只想全力以赴做好自己的事。

去年陳偉殷拿下6勝，從2012年到美國職棒至今，已經累積59勝，只差一步就能達到美職生涯60勝。而且目前台灣旅美選手累積勝投紀錄是王建民的68勝，陳偉殷只要再拿下10勝，就能破這項紀錄。

陳偉殷表示，王建民對所有旅外選手來講，都是一個典範，不是因為累積勝投數，而是他創造出來的一切紀錄，都讓晚輩有目標可以努力。

陳偉殷指出，自己朝向的不是帳面數字，而是怎麼去付出每一年，他說：「結果終究只是結果，畢竟我現在還沒有退休，能做的事情還有很多。」

最近興起「10年挑戰」風潮，陳偉殷昨天也在Instagram放上自己10年前後的對比照片。他笑說：「變化只有嬰兒肥不見而已吧。」對於為何會想要放對比照，陳偉殷說明，2009年在日本職棒中日龍隊動了手術、經歷復健過程，對自己來說是重新開始，也是提醒與警惕。

他說：「職業本來就是殘酷的，做好別人就會說你好，做不好當然會有很多負面看法，反正就是全力以赴，不去管其他事情，希望給自己的目標可以在今年達成，年底回來至少會是開心的。」（編輯：吳協昌）1080119