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帶兩隻流浪狗去美國 陳偉殷關懷動物保育

最新更新：2019/01/19 20:01
旅美棒球好手陳偉殷近年透過「陳偉殷公益信託希望基金」，在關懷動物保育領域上付出許多心力，19日搭機返美備戰新球季，也特地帶兩隻要送養的流浪犬同行，盼藉此宣導大眾愛護並幫助流浪毛孩。中央社記者楊啟芳攝　108年1月19日
旅美棒球好手陳偉殷近年透過「陳偉殷公益信託希望基金」，在關懷動物保育領域上付出許多心力，19日搭機返美備戰新球季，也特地帶兩隻要送養的流浪犬同行，盼藉此宣導大眾愛護並幫助流浪毛孩。中央社記者楊啟芳攝　108年1月19日

（中央社記者楊啟芳桃園19日電）邁阿密馬林魚旅美選手陳偉殷，今天搭乘中華航空CI24班機返回美國，備戰大聯盟新球季。這次他特別帶了兩隻要送養的流浪狗回美國，相當喜歡跟狗狗互動的他，想要藉此付出關懷。

陳偉殷近幾年透過「陳偉殷公益信託希望基金」，付出許多心力在關懷動物保育領域上，此次再度以實際行動付出關懷，特地帶兩隻要送養的流浪犬返回美國，盼藉此宣導大眾愛護並且幫助流浪的毛小孩，一同為公益出心力。

陳偉殷表示，以往一直都會做這件事情，這次主要是和動保處聯繫，不過因為今年返美時間比較緊湊，一度擔心聯絡和手續會不會出問題，造成沒辦法帶流浪狗過去。他說：「我都會去了解、看看他們需求，自己能夠帶幾隻就希望多帶一點，畢竟也是難得的機會。」

在機場時陳偉殷也一直和兩隻流浪狗互動，陳偉殷提到，與狗狗互動時會先讓牠們聞自己的味道，若牠們沒有反抗或排斥再繼續摸，也會盡量多跟牠們玩。陳偉殷說：「不管是狗還是我們一般人的互動，其實剛開始都會比較陌生，這個情況下要主動去互動，牠們才會比較放心。」（編輯：張銘坤）1080119

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