大王鐵粉哽咽送卡片 王柏融想帶到日本

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）王柏融歡送會球迷致詞中，「鐵粉」劉家欣講到哽咽落淚，她認為王柏融不論在球場上的表現，還是面對壓力的反應，都能振奮人心；王柏融也深受感動，想把收到的卡片帶到日本。

劉家欣除了致詞外，也在送給王柏融的卡片中，寫了滿滿想說的話，共花了她1天半的時間。劉家欣還特別穿了2015年桃猿出的球迷版球衣到場，剛好2015年就是王柏融進職棒的時候，她說：「這是大王職業棒球的起點，希望他可以一直記得最初的感動。」

劉家欣認為，不論是在業餘時期的國際賽，還是進職棒後的表現，王柏融都非常振奮人心。劉家欣說：「大王是很真誠又率直的男生，在球場上一直要求自己，也都沒有放棄，用自己的方法去實現夢想。」

劉家欣指出，王柏融所面對的壓力一定不小，但她對王柏融的名言「擁抱壓力、追求卓越」印象深刻，她說：「大王讓我們在面對挫折時，會覺得自己喜歡的球星可以這麼努力，那我也可以再拚拚看、努力一次。」

王柏融也對劉家欣用心製作的卡片印象深刻，他說：「覺得她很用心，她說她想了一整晚，那本我回到家後會再慢慢看，搞不好還會帶去日本。」（編輯：張雅淨）1080120