陳柏毓85球完封三民 木棒聯賽北科附工搶勝

（中央社記者謝靜雯台北20日電）107學年度高中棒球聯賽（木棒組）預賽，北科附工陳柏毓85球封鎖三民高中打線，率隊以6比0拿勝；大理高中與玉里高中比賽，兩隊比賽前半段僵持不下，大理牛棚放火以2比5吞敗。

北科附工高二投手陳柏毓，是國內外球探追逐的焦點，被看好有機會旅外發展，今天木棒聯賽登板，對三民高中先發用85球完投9局，比賽前半段稍微不穩，首局接連被敲2支安打、力守不失分，3局兩人出局後再被敲出安打，但接著僅讓對手靠著觸身球保送上壘，沒再被敲出安打，收下完封勝。

北科附工今天3局靠著保送、失誤、陳皓禹安打、先馳得點，6局再靠著安打、接連觸身球保送、暴投、楊承峻適時安打，單局攻下3分、拉開領先差距，8局再靠單局2支安打、3次四死球保送，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

玉里高中今天和大理高中交手，兩隊前6局僵持不下，7局下半大理高中靠著董秉睿三壘打開啟攻勢，再靠著滾地球跑回第一分；玉里8局追分，靠著接連安打，對手單局2次守備失誤拿下2分、超前比數。

玉里9局再起攻勢，靠著單局3支安打、2次死四球保送，單局攻下3分、奠定勝基；大理9局下靠著董秉睿、黃聖偉接連安打追回1分、追分不及、吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080120