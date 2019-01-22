大谷翔平充電2個月返美 近日回診看傷勢

（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）「二刀流」球星大谷翔平休季回日本充電2個月後，今天返抵美國洛杉磯，備戰個人在美國職棒大聯盟（MLB）第2個球季，近日將回診觀察傷勢復原狀況。

日本共同社報導，大谷翔平一身休閒裝扮，深色外套搭配牛仔褲，日本時間21日晚間於東京成田機場搭機返美。歷經約10小時飛行，產經新聞今天白天在洛杉磯機場捕捉到大谷翔平身影，全程沒有對媒體講話。

大谷翔平可當投手又身兼主力打者，在日本享有「二刀流」美名，當今職業棒壇罕見。他去年美國職棒大聯盟第一季，投球成績4勝2敗、防禦率3.31；擔任打者22轟、61分打點，打擊率2成85。

24歲的大谷翔平先前效力日本職棒火腿鬥士隊，踏上世界棒球最高殿堂之後，身穿洛杉磯天使隊戰袍拿下美國聯盟新人王，媲美17年前日本前輩鈴木一朗，也是日職轉戰美職拿下同一獎項。

美中不足的是，大谷翔平季中傳出傷勢，去年10月進廠維修，右手肘開刀進行韌帶移植手術，初步評估2019年球季無法投球，但可能在傷勢復原到一定程度之後上場打擊。

大谷翔平這次回日本2個月，在東京記者會上反駁即將結婚的傳聞，透露手術後復原良好。另外他抽空探視心臟患有罕見疾病的一歲嬰兒。嬰兒父親幫這個孩子取名「翔平」，期待寶貝堅強長大。

橘郡紀事報（The Orange County Register）記者佛萊契爾（Jeff Fletcher）今天在推特指出，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，大谷翔平近期將回診觀察復原情況，讓球隊更能掌握大谷翔平上場打擊的時間表，目前只知可能趕不上開幕戰，其他則是未知數。

備戰新球季，天使隊春訓營2月在亞利桑那州坦佩（Tempe）展開，2月12日投捕報到、17日野手報到，18日完整陣容操練，23日展開熱身賽。（編輯：陳永昌）1080122