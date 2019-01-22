澳網驚奇之旅 希臘網壇新星打入男單準決賽

（中央社墨爾本22日綜合外電報導）掀起旋風的希臘網壇小將西西帕斯延續在澳洲公開賽的驚奇之旅，繼淘汰天王費德瑞後，今天擊敗西班牙好手包蒂斯塔-阿古特，為自己和希臘寫下首度打進大滿貫賽4強的新歷史。

法新社報導，大會第14種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）費時3小時15分，以7比5、4比6、6比4、7比6（7/2）淘汰第22種子包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。表現沉穩的西西帕斯在前3盤都先丟掉發球局，再狂追分。

路透社報導，20歲的西西帕斯在16強賽拍下37歲的瑞士天王費德瑞（Roger Federer）時，已在本屆澳網造成轟動。他將在準決賽對上目前世界排名第2的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）或非種子的提亞佛（Frances Tiafoe），可能繼續替希臘網壇創造歷史。

今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）豔陽下，擅長底線抽球的西西帕斯第3盤一度以2比4落後，他隨後奮力逆轉，並在第4盤穩住陣腳拿下搶7局，最後以兩記強勁發球結束比賽。

西西帕斯贏球後，癱躺在球場上雙手抱頭不敢相信。他受訪時表示：「這一切幾乎感覺像是童話故事一般。我正在實現夢想，這是我這段時間努力追求的夢想。」

西西帕斯還說：「我感覺有點激動，但不會太過。我知道自己真的很努力才達到目標，打入大滿貫賽4強。...有人問過我今年的目標是什麼，我說大滿貫賽4強。我那時這麼回答時，我覺得自己瘋了。但現在這成了事實，真的發生了。」

西西帕斯獲得勝利後，看台上爆出希臘球迷齊聲歡唱。他也成為2003年同為20歲的美國好手羅迪克（Andy Roddick）以來，最年輕的澳網4強賽選手。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1080122