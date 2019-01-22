湯普森三分雨平紀錄 率勇士揚威湖人主場

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士神射湯普森今天在對洛杉磯湖人的比賽大展三分球威力，演出前10投無失手全命中的平紀錄優異表現，帶動勇士以130比111擊敗傷兵累累的湖人。

湯普森（Klay Thompson）晚間的表現如有神助，追平前丹佛金塊控球後衛勞森（Ty Lawson）2011年4月9日於對戰明尼蘇達灰狼的比賽中所締造紀錄，第4節他在板凳區休息，總計湯普森全場20投17中豪取44分。

打完前3節時，勇士即以110比80領先傷兵累累的湖人達30分。湖人球星包括「小皇帝」詹姆斯（Lebron James）、控衛朗多（Rajon Rondo）與波爾（Lonzo Ball）都因傷而高掛免戰牌。

勇士近期創下一波8連勝的佳績，湯普森表示：「無論如何，這是一場大勝。」

至於勇士其他的得分主力，杜蘭特（Kevin Durant）拿20分，「咖哩小子」柯瑞（Steven Curry）則貢獻11分與12助攻，但擺脫去年12月起失準頭困境的湯普森，則是整場比賽的鎂光燈焦點。

賽後湯普森受訪說：「當你手感發燙，你只要找個夾縫的空檔，只需1或2吋就夠了，這樣的空檔足以輕鬆出手，今晚就是這麼回事。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080122