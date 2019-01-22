這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
菲律賓民答那峨公投穆斯林自治區 重點一次看
國際

菲律賓民答那峨公投穆斯林自治區 重點一次看

紐時：鄧麗君魅力深入人心 中國歌迷難忘懷
兩岸

紐時：鄧麗君魅力深入人心 中國歌迷難忘懷

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂
國際

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂

紓解尖峰擁擠 東京地鐵免費天婦羅拉麵犒賞早鳥
國際

紓解尖峰擁擠 東京地鐵免費天婦羅拉麵犒賞早鳥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

湯普森三分雨平紀錄 率勇士揚威湖人主場

最新更新：2019/01/22 17:59

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士神射湯普森今天在對洛杉磯湖人的比賽大展三分球威力，演出前10投無失手全命中的平紀錄優異表現，帶動勇士以130比111擊敗傷兵累累的湖人。

湯普森（Klay Thompson）晚間的表現如有神助，追平前丹佛金塊控球後衛勞森（Ty Lawson）2011年4月9日於對戰明尼蘇達灰狼的比賽中所締造紀錄，第4節他在板凳區休息，總計湯普森全場20投17中豪取44分。

打完前3節時，勇士即以110比80領先傷兵累累的湖人達30分。湖人球星包括「小皇帝」詹姆斯（Lebron James）、控衛朗多（Rajon Rondo）與波爾（Lonzo Ball）都因傷而高掛免戰牌。

勇士近期創下一波8連勝的佳績，湯普森表示：「無論如何，這是一場大勝。」

至於勇士其他的得分主力，杜蘭特（Kevin Durant）拿20分，「咖哩小子」柯瑞（Steven Curry）則貢獻11分與12助攻，但擺脫去年12月起失準頭困境的湯普森，則是整場比賽的鎂光燈焦點。

賽後湯普森受訪說：「當你手感發燙，你只要找個夾縫的空檔，只需1或2吋就夠了，這樣的空檔足以輕鬆出手，今晚就是這麼回事。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080122

地機族