暴龍擒國王 主場火燙10連勝

NBA多倫多暴龍22日靠著范佛利特19分7籃板7助攻領頭，以120比105擊退沙加緬度國王。（圖取自facebook.com/TorontoRaptors）

（中央社多倫多22日綜合外電報導）少了當家球星雷納德沒關係，多倫多暴龍今天靠著范佛利特（Fred VanVleet）19分7籃板7助攻領頭，以120比105擊退沙加緬度國王，收下本季新高的主場10連勝。

暴龍一月表現火燙，戰績9勝2敗。

暴龍今天靠著團隊戰力拿下勝利，勞瑞（Kyle Lowry）挹注19分與9助攻，西雅坎（Pascal Siakam）襄助18分，伊巴卡（Serge Ibaka）15分10籃板，邁爾斯（C.J. Miles）贊助15分，鮑爾（Norman Powell）也有11分進帳。

國王方面，貝格里三世（Marvin Bagley III）砍下22分11籃板，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）16分8籃板與9助攻，希爾德（Buddy Hield）攻得15分，吉爾斯（Harry Giles）11分，考利-史坦（Willie Cauley-Stein）與麥克里摩（Ben McLemore）各添10分，法瑞爾（Yogi Ferrell）則有10分7籃板6助攻。

暴龍帶著10分領先進入第4節，終場前8分6秒再靠邁爾斯的三分球擴大到領先15分。

國王急起直追，把差距縮小到10分；但終場前4分鐘，暴龍靠勞瑞的三分球再要回13分的領先。終場前2分28秒，勞瑞兩罰俱中，暴龍領先擴大到17分。

暴龍表示，明天對印第安納溜馬的比賽，已缺陣3場的雷納德（Kawhi Leonard）仍不會出賽，25日對休士頓火箭時才會歸隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080123