蔡崇信跨足WNBA 成紐約自由隊新老闆

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信近年大舉投資職業球隊，繼入股美國職籃NBA布魯克林籃網隊後，他的新身分是美國女子職籃WNBA創始球團之一的紐約自由隊老闆。

WNBA代理總裁塔特姆（Mark Tatum）今天透過新聞稿宣布，蔡崇信及家人擁有的投資實體，已從經營自由隊22年的麥迪遜花園廣場公司（MSG）手中買下球隊，WNBA及NBA理事會無異議通過這項收購案。

蔡崇信去年4月完成收購籃網隊49%股權，成為僅次於俄籍富豪老闆普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）的球團第2大股東。約兩週前，蔡崇信有意入主自由隊的消息曝光，外界普遍預期收購即將定案。

新聞稿未提及蔡崇信收購自由隊的價碼，他當時入股籃網隊的出資金額也未公布。

蔡崇信在新聞稿中表示，過去22年，自由隊為紐約市扮演重要角色，是紐約最值得誇耀的球團之一，他很榮幸能加入自由隊與WNBA大家庭。

自由隊和洛杉磯火花、鳳凰城水星是碩果僅存的3支WNBA元老球隊，曾4度打進冠軍賽，但未曾奪冠。自由隊成軍以來，多數時間以曼哈頓中城的麥迪遜花園廣場為主場，上季搬到紐約市以北的白原市（White Plains），戰績欠佳，觀賽人數驟降。

麥迪遜花園廣場公司2017年宣布有意出售自由隊，當時宣稱自由隊1997年成軍以來年年虧錢，虧損總額已突破一億美元。

紐約時報報導，WNBA新賽季5月開打，自由隊主場所在地依舊是白原市，並預定在籃網隊主場巴克萊中心打一場例行賽。

賽季結束後，自由隊前途未卜，未來可能和籃網隊共享巴克萊中心，留在白原市的韋斯切斯特郡中心，或搬到大紐約地區其他地方。蔡崇信是否打算更換隊名、重燃紐約對自由隊的興趣，也有待觀察。

蔡崇信1964年在台北出生，13歲移民美國，在耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，擁有紐約州律師資格，1999年被馬雲延攬到阿里巴巴工作，成為這家電子商務巨擘壯大的重要功臣。蔡崇信身價暴漲後，近年與妻子吳明華積極投入慈善事業。（編輯：屈享平）1080124