WSBL鐵人郭佳紋 數據超優只盼球隊開胡

（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣電力主控郭佳紋堪稱是女子超級籃球聯賽（WSBL）的鐵人，前3場比賽她僅休息6分2秒，今天與中華電信之戰又打了34分52秒，可惜球隊以52比97慘敗。

上季郭佳紋因右膝髕骨韌帶撕裂，球季結束後休息了大半年，本季她幾乎場場都要打滿，會不會擔心傷勢復發，對此她笑說：「球隊很注意我們的身體狀況，目前膝蓋只有一點點痛，不過還好。」

台電教頭林紀妏認為，郭佳紋無論在進攻還是防守，都是很有潛力的球員，而且態度正面積極，「只要多一點的時間、多一點的經驗，她未來絕對是台電指標性球員」。不過另一方面，林紀妏也承認：「我們真的沒人可用了。」

郭佳紋本季前3戰每場可攻下17.3分，在聯盟排名第3，另可送出5.3次助攻高居聯盟第1，出賽時間當然也是聯盟之冠，她坦言，在體力上並不會覺得疲累，但球隊一直輸球，多少會讓她有些無力，「真的很想快點開胡」。

台電上季以18連敗、全敗做收，本季球隊又走了林仙芳、張家菱兩名即戰力，迄今又吞4連敗，郭佳紋承認，以球隊現階段狀態，要贏球的確不是那麼容易。

今天台電慘敗給電信，郭佳紋全場繳出11分、6助攻，但也發生5次失誤，她強調，接下來會調整好自己的心態，「我在場上發生失誤，就會很自責、洩氣，其實失誤後我更要懂得，如何讓隊友舒服的接球」。（編輯：黃于）1080128