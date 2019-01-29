戴維斯高喊賣我引爆NBA各隊搶人 湖人得標機會高

（中央社記者龍柏安台北29日電）美國職籃（NBA）紐奧良鵜鶘看板球星戴維斯高喊「賣我」，引爆聯盟搶人大戰，目前更傳出西區豪門洛杉磯湖人打算「梭哈」，不惜血本要把這名聯盟頂級長人換到手。

今年25歲的戴維斯（Anthony Davis，AD），是2012年的選秀狀元，不包含本季在內，他共5度入選全明星賽，曾拿下2017年明星賽最有價值球員（MVP）、3度榮膺聯盟年度阻攻王，本季他出賽41場，場均可繳出29.3分、13.3籃板、4.4助攻與1.7次抄截，都寫下生涯新高。

戴維斯日前透過經紀人保羅（Rich Paul）向球隊表達，未來將不會續約，表明想去有爭冠實力的球隊，不過他必須至2019-20球季結束後，才能行使球員選擇權、跳脫最後一年合約。

本季交易截止大限，在台灣時間2月8日凌晨截止，鵜鶘若不趕在今年交易大限前出清戴維斯，球隊的選擇將可更多元，主因在於塞爾蒂克必須7月1日以後才能提出交易報價。

根據NBA勞資協議規定，每支球隊可擁有兩名擁有指定新秀條款（The Designated Rookie Rule）合約的球星，前提是只能有一人是透過交易得到。

塞爾蒂克控衛爾文（Kyrie Irving）當年的合約就是利用指定新秀條款續約，不過他上季才從騎士被交易至「綠塞」，因此塞爾蒂克無法參與這次交易。

今年球季結束後，爾文擁有球員選擇權，預計他將會跳出合約，今夏塞爾蒂克將可解禁，另外他們球隊擁有布朗（Jaylen Brown）、羅齊爾（Terry Rozier）、塔特姆（Jayson Tatum）與史瑪特（Marcus Smart）等一票潛力股，還擁有4個首輪選秀權，「綠塞」將是最能滿足鵜鶘所有需求的球隊。

為了競標AD，聯盟東西兩大豪門都紛紛出招，報導指出，尼克有意拿出2015年首輪第4順位選進、23歲拉脫維亞長人波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、去年首輪相中的新秀前鋒諾克斯（Kevin Knox），以及2019年首輪選秀權做為籌碼。

湖人也不囉唆，打算一口氣端出殷格拉姆（Brandon Ingram）、後衛哈特（Josh Hart）、「球哥」波爾（Lonzo Ball）與卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）外加首輪選秀權，不惜一切代價來爭取AD。

此外湖人還有另一項優勢，就是AD的經紀人保羅，還是湖人一哥詹姆斯（LeBron James）的死黨兼經紀人，此外也有消息指出，AD已透露他就是要去湖人，無論球團把他交易至任何其他球隊，待合約期滿後，他都不會續約留人。（編輯：李錫璋）1080129