衛斯布魯克大三元 雷霆6連勝

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）美國職籃（NBA）奧克拉荷馬雷霆隊後衛的衛斯布魯克今天以23分、14助攻、14籃板，再度拿下大三元，加上施洛德末節獨得18分，助雷霆以126比117擊敗魔術。

近況火熱的衛斯布魯克（Russell Westbrook）連續4場比賽繳出大三元的成績，隊友喬治（Paul George）此役則斬獲全隊最高的37分，而施洛德（Dennis Schroder）替補上場28分鐘，全場拿下21分，其中18分集中在第4節，也是雷霆最終拿下6連勝的關鍵。

魔術今天在主場迎戰雷霆，上半場結束以63比69落後，雷霆葛蘭特（Jerami Grant）、衛斯布魯克第3節輪流在外線出手，一度助雷霆領先15分，但魔術隨即拉出20比3攻勢，反超比數，前3節結束以94比91超前。

兩隊在第4節比分互咬，雷霆靠著施洛德三分球開啟一波10比0攻勢，與衛斯布魯克、喬治聯手，再度要回領先，魔術最終無力追趕，由雷霆以126比117帶走勝利，賞給魔術4連敗。

魔術隊今天先發5人全數得分上雙，佛契維奇（Nikola Vucevic）拿下27分、11籃板、5助攻，福尼耶（Evan Fournier）貢獻17分、4籃板。（編輯：張芷瑄）1080130