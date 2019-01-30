戴維斯想出走軍心未受擾 鵜鶘客場扳倒火箭

NBA鵜鶘一哥戴維斯（圖）日前透過經紀人放話，公開表態想被交易，引爆聯盟各隊搶人大戰。（圖取自www.facebook.com/anthonydavis23）

（中央社記者龍柏安台北30日電）紐奧良鵜鶘招牌球星戴維斯傳出「賣我」風波，軍心卻不受影響，客場出戰靠著歐卡佛攻下本季新高的27分帶領下，以121比116擊敗「大鬍子」哈登領軍的火箭。

美國職籃（NBA）鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis），日前透過經紀人放話，公開表態想被交易，引爆聯盟各隊搶人大戰，聯盟今天以違反勞資協議為由，對戴維斯祭出5萬美元（約新台幣154萬）的高額罰單。

鵜鶘王牌表態出走，加上傷兵一籮筐，除戴維斯因手傷缺席，大前鋒藍德爾（Julius Randle）、米羅提契（Nikola Mirotic），以及主力控衛佩頓（Elfrid Payton）都因傷缺陣，沒想到在利空出盡的情況下，依舊客場拿下勝利。

火箭一哥哈登（James Harden）賽前已連續23場得分突破30分大關，賽前鵜鶘總教練詹特瑞（Alvin Gentry）受訪時還開玩笑表示，希望哈登不要得60分。

詹特瑞場面話說得漂亮，其實球隊有備而來，雖讓「大鬍子」轟下最高的37分、11籃板與6助攻，但全場逼得哈登32投僅中11，低迷命中率成了火箭最大的痛。

鵜鶘除歐卡佛（Jahlil Okafor）27分、12籃板的優異表現，得分後衛哈勒戴（Jrue Holiday）也有19分、8助攻，還送出生涯新高的6次阻攻。

鵜鶘在第4節最後4分鐘，還坐擁10分領先優勢，火箭靠著哈登強勢拉尾，在最後22.4秒追到只差4分，無奈威廉斯（Kenrich Williams）連續2罰失手，加上哈登關鍵失誤，3連勝也被迫止步。（編輯：張芷瑄）1080130