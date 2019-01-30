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公鹿客場輕取活塞 續保全聯盟戰績最佳

最新更新：2019/01/30 13:44

（中央社底特律29日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在客場與底特律活塞交鋒，公鹿王牌安特托昆博貢獻21分11助攻8籃板和3抄截，率隊以115比105力挫活塞，隊史首度單季以4連勝橫掃活塞。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天火力全開，隊友布萊索（Eric Bledsoe）砍下20分7助攻，替補上場的康納頓（Pat Connaughton）也繳出16分好成績。

公鹿球員密道頓（Khris Middleton）攻下15分6籃板和6助攻，羅培茲（Brook Lopez）和史奈爾（Tony Snell）分別貢獻14分和11分，共有6人得分達雙位數。

活塞球員傑克森（Reggie Jackson）攻下25分；德拉蒙（Andre Drummond）繳出20分13籃板，完成雙十；葛里芬（Blake Griffin）砍下18分9助攻和7籃板，但出現5次失誤。

兩隊先發得分後衛都因傷缺陣，公鹿的布洛格登（Malcolm Brogdon）胸部受傷，活塞的布拉克（Reggie Bullock）則是左腳踝扭傷。

本季聯盟唯一還未嘗過連敗滋味的公鹿上半場命中率達59.1%，中場以62比49領先對手。公鹿賽中打出一波21比4攻勢，奠定勝基，儘管尾聲一度被追近，但基本未受威脅，終場得分領先活塞兩位數。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1080130

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