彭政閔將結束19年中職生涯 含淚揮別球場

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中信兄弟球星彭政閔今天在記者會上含淚宣布，今年球季打完將退休，結束長達19年的職業生涯，他說：「其實今天早上起床就後悔了，但我想時候到了，想留給更多球迷好的回憶。」

彭政閔坦承，其實2016年開始就有退休的想法，因為自己患有足底筋膜炎，每天早上起床踏上地板時都會很痛，漸漸產生這樣的念頭。對於會不會感到不捨，他說：「不捨是一定的，在棒球場上打了33年，我相信每個跟我同樣經歷的人，一定都會不捨。」

彭政閔笑說：「其實今天早上起床就後悔了，但我想時候到了，想留給更多球迷好的回憶。」他在宣布退休時，一度哽咽停頓，彭政閔指出，在家裡時其實看了很多次講稿，希望可以背起來，但到記者會現場時感到腦筋一片空白。

彭政閔說：「當下看到卸下球員這幾個字，感覺整個上來，畢竟我們都經歷三十幾年球員身分，真的要卸下來心裡會很不安，但我想只要自己準備好，努力向前，應該是沒什麼問題。」

以下為彭政閔說明全文：

今天開這個記者會，是要告訴大家自己規劃的方向，中華職棒走到今年已到30年，很榮幸自己參與了19年，過程中有很多喜怒哀樂，經歷過職棒最低潮、最巔峰的時期，這樣起伏多次的情況，經過兩聯盟合併、球隊易主，很多隊友也都一一離開，很慶幸自己可以打到現在。

非常感謝中信兄弟球團給我這個舞台，也感謝球團的肯定，幫我辦了這麼盛大的記者會。今年球季結束後，我將卸下球員身分，往後日子我會繼續鑽研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷們。（編輯：張雅淨）1080130