鵜鶘不急於交易戴維斯 湖人得標機率不大

（中央社記者龍柏安台北31日電）紐奧良鵜鶘招牌球星戴維斯有意出走，湖人打算不計任何成本，要交易戴維斯到手，不過美國著名記者「沃神」沃納洛斯基在節目中透露，鵜鶘目前無意和湖人達成交易。

美國職籃（NBA）明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）日前透過經紀人放話，表明自己想被交易至有望奪冠的球隊，震撼全聯盟，其中又以湖人最積極，希望能在台灣時間2月8日交易截止大限前，搞定AD的交易案。

目前聯盟當中，擁有最佳交易籌碼的塞爾蒂克，需得到今年7月1日以後才能啟動交易，因此ESPN著名王牌記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在自家的節目中表示，鵜鶘不會急著在交易截止大限前倉促做出決定。

沃納洛斯基透露，目前鵜鶘仍為了晉級季後賽而努力，也希望手指受傷的戴維斯可以健康地回到球場。

另一方面，依照AD的合約，他必須等到2019-20球季結束後，才能行使球員選擇權，提前跳脫合約。

儘管湖人早早表態，願用盡一切辦法來交易AD，甚至不惜出清球隊重建的所有資產，不過鵜鶘似乎不感興趣。

許多跡象顯示，AD最想落腳的球隊就是湖人，除了他的經紀人保羅（Rich Paul），突然換成湖人一哥詹姆斯（LeBron James）的經紀人，此外去年12月底湖人與鵜鶘的比賽結束後，兩人一起共進晚餐，甚至也有報導指出，AD也已在洛杉磯置產購屋。（編輯：陳俊碩）1080131