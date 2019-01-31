諾威茨基本季新高14分 獨行俠賞尼克11連敗[影]

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天靠小史密斯（Dennis Smith Jr.）繳出「大三元」，加上陣中球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）拿下個人本季新高14分，客場以114比90擊敗紐約尼克。

小史密斯今天有13分、15助攻、10籃板表現，巴恩斯（Harrison Barnes）攻下兩隊最高19分，馬修茲（Wesley Matthews）挹注17分，超級新秀唐西奇（Luka Doncic）獲得16分、8籃板。

獨行俠今天贏球，拿下近4戰中的第3勝，尼克則是吞下11連敗，最近20場比賽輸掉19場，目前10勝40敗是NBA最差紀錄。

40歲的諾威茨基本季從板凳出發，在獨行俠目前的50場比賽中，只打了其中19場，今天他在第一節替補上場、最後4分35秒時重新回到場上時，現場觀眾都起立為他歡呼。

諾威茨基尚未正式宣布本球季結束後的計畫，但普遍認為他會選擇退休，在可能是生涯最後一次造訪麥迪遜花園廣場的比賽中，他於比賽剩下62秒時砍進三分球，獲得更多的掌聲，但他在最後終場前49秒的投籃失手。

尼克菜鳥諾克斯（Kevin Knox）攻下全隊最高17分，勃克（Trey Burke）則獲16分，赫佐尼亞（Mario Hezonja）、特里爾（Allonzo Trier）分別拿下13分、11分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080131