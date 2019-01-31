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中華成棒拚東奧 辜仲諒：絕對要打敗韓國

最新更新：2019/01/31 19:14
教育部體育署長高俊雄（中）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（左）、中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右）31日在台北正式簽署合作協議書，將攜手力拚2020東京奧運資格，希望能合組最強中華棒球代表隊。中央社記者張新偉攝　108年1月31日
教育部體育署長高俊雄（中）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（左）、中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右）31日在台北正式簽署合作協議書，將攜手力拚2020東京奧運資格，希望能合組最強中華棒球代表隊。中央社記者張新偉攝　108年1月31日

（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒與中華民國棒球協會就未來國際賽事「組、訓、賽」達成共識，棒協理事長辜仲諒今天表示，成績不重要，最重要是要贏，一定要進奧運，且絕對要打敗韓國。

教育部體育署長高俊雄、中華職棒大聯盟會長吳志揚、中華民國棒球協會理事長辜仲諒今天一同召開記者會，會中簽署合作協議書，三方都有共識，希望能合組最強中華隊，力拚奧運。而中職與棒協對於「組、訓、賽」也達成共識，在賽事主辦方面，雙方各有讓步。

辜仲諒會中提出兩件事，首先「國家優先，台灣優先」，其次為成績不重要，最重要是要贏。

中職和棒協先前就國際賽主辦權討論許久，今天確定本屆世界12強賽由棒協主辦，但未來一級賽事，包括主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導，棒協全力協助。

辜仲諒說：「雖然很多人認為，棒協做了很多的讓步，可是我覺得這不是讓步，這是國家會進步，只要我們國家會進步，能產生有史以來最強球隊，我認為一切都值得。」

距離2020東京奧運僅剩一年多，中華隊若要搶下門票，只能透過今年11月世界12強賽，或明年最終資格賽，辜仲諒當場信心喊話，一定要進奧運，且「不管如何，絕對要打敗韓國，這個是我最大夢想」。（編輯：吳協昌）1080131

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