東京奧運棒球最終資格賽 台灣取得主辦權

（中央社記者楊啟芳高雄21日綜合報導）世界棒壘球總會（WBSC）宣布，2020東京奧運棒球最終資格賽由台灣主辦，若世界12強賽中華隊無法搶下門票，2020年資格賽就會有地主優勢，且兩項攸關奧運賽事都有主辦權。

2020東京奧運棒球項目僅有6個名額，地主日本、美洲、歐非洲各有1席，另外11月舉辦的世界12強會有2席，若中華隊沒辦法在12強取得奧運門票，就必須在2020年3月的最終資格賽勝出。

世界棒壘球總會今天宣布，台灣爭取到最終資格賽主辦權，新聞稿指出，將在台北舉辦，6隊要搶最後一張奧運門票。至於參加最終資格賽的6隊，分別為歐非1隊、美洲2隊、亞洲2隊、大洋洲1隊，亞洲2隊必須在10月亞洲棒球錦標賽取得前2名。

世界12強賽由台灣、韓國及墨西哥各主辦一組，等於兩項攸關奧運資格的賽事，台灣都握有主辦權。世界12強會取2支隊伍進入2020東京奧運，分別是亞洲/大洋洲區域最高名次國家（不包括已取得資格的日本），還有美洲最高名次國家。若中華隊在12強順利取得奧運門票，資格賽就會給其他須參加的國家主辦。

目前世界12強分組尚未公布，之前有媒體報導指出，台灣區分組為中華隊、日本、澳洲、多明尼加與波多黎各等隊，不過棒協澄清並非確認版賽程，對戰組合要以世界棒壘球總會公布的為主。（編輯：管中維）1080121