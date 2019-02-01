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尼克小牛重磅交易 兩隊為未來賭很大

最新更新：2019/02/01 14:50

（中央社記者龍柏安台北1日電）紐約尼克與達拉斯獨行俠今天完成7人重磅交易，拉脫維亞前鋒波辛吉斯，將與獨行俠超級新人唐西奇組成令人期待的歐洲前鋒組合，然而對兩隊而言，重點在於賭上了球隊的未來。

尼克把波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、寇特尼李（Courtney Lee）、勃克（Trey Burke）、哈達威（Tim Hardaway Jr.）送到獨行俠，換來2021、2023（前10順位保護）首輪選秀權以及馬修茲（Wesley Matthews）、小史密斯（Dennis Smith Jr.）和喬丹（DeAndre Jordan）3名球員。

波辛吉斯和唐西奇（Luka Doncic）的鋒線組合，將讓獨行俠鋒線面貌一新。唐西奇年僅19，菜鳥球季卻已有20.4分、6.9籃板和5.4助攻的全能穩定演出，展現大將之風。23歲的波辛吉斯上季也繳出平均22.7分、6.6籃板和2.4阻攻的優質數據，活動力、防守力皆有可觀。

獨行俠隊總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在交易後表示，唐西奇與波辛吉斯就像是大一號的奈許（Steve Nash）與諾威斯基（Dirk Nowitzki），波辛吉斯有出色的潛力，在許多部份與諾威斯基很相似。

不過，波辛吉斯去年2月左膝前十字韌帶斷裂，至今仍在休養，復出的恢復程度是變數。此外波辛吉斯的合約，今年結束後也將到期，是否願意和獨行俠續約還有變數，而獨行俠為了他一口氣送出未來兩個首輪選秀權，真的「賭很大」。

獨行俠隊近年來戰績不上不下，老闆庫班（Mark Cuban）也決定放手一搏，把未來希望賭在唐西奇與波辛吉斯身上，希望能在競爭激烈的西區打出一條生路。但波辛吉斯的健康問題是最大隱憂，加入NBA之後，出賽場次分別是72場、66場、48場，逐年減少，今年球季更有可能全部報銷。

波辛吉斯今天才向尼克隊表達想被交易到更具競爭力的球隊，尼克果真火速大膽交易，但ESPN也指出，尼克隊有可能在收進喬丹與馬修茲後，買斷兩人合約。

喬丹和馬修茲合約都將到期，即使沒有買斷，今年球季過後，尼克也得以空出大筆薪資空間，在自由球員市場追逐杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）等大牌球星，只是尼克隊近年來戰績不佳，能否吸引大牌球星投靠，還是個大問號。（編輯：吳協昌）1080201

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