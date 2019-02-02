NBA特別增額 諾威茨基與韋德入選明星賽

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職籃NBA第68屆全明星賽將於17日在北卡羅來納州夏洛特市舉行。NBA總裁席佛今天宣布，達拉斯獨行俠前鋒諾威茨基與邁阿密熱火後衛韋德將以特別增額方式入選明星賽。

本屆全明星賽兩隊隊長，分別由密爾瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）與洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）擔任。

兩人將先挑選各自隊伍的先發與替補陣容，兩隊分別會有5名先發、7名替補，聯盟並給兩隊各一個第13人的增額名額，兩名隊長將從40歲的諾威茨基與37歲的韋德之中做出選擇。

由於詹姆斯能先選陣容，因此曾在熱火與騎士一起與他當過隊友的好麻吉韋德，料將能再次與他在全明星賽並肩作戰。韋德本季開打前已宣布，打完本季後將高掛球鞋。

NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「諾威茨基（Dirk Nowitzki）和韋德（Dwyane Wade）展現出NBA最好的一面：卓越的技術、動力和專業精神，且對團結社群和促進全世界籃球發展有著重大奉獻。」

「作為全球籃球盛事，我們的全明星賽是致敬這些第一流NBA冠軍球員和總冠軍賽最有價值球員（MVP）的理想舞台。」

法新社報導，闖蕩NBA長達21個球季的諾威茨基曾13度入選全明星賽，NBA生涯拿下3萬1275分，史上排名第7，更是NBA裡非美籍球員的生涯得分王，並於2006-07年球季獲選為年度MVP。

2011年NBA總冠軍賽，諾威茨基率領達拉斯小牛（當年的譯名）擊敗詹姆斯和韋德領軍的熱火隊，奪下隊史唯一總冠軍，當年諾威茨基獲選為總冠軍賽MVP。諾佬生涯場均21分、7.6籃板、2.4助攻，得分與籃板都是獨行俠隊史第1。

曾獲選為2010年全明星賽MVP的韋德，分別於2006年、2012年和2013年幫助熱火贏得總冠軍，他也是2006年總冠軍賽MVP。

韋德NBA生涯16個球季中，每場平均貢獻22.2分、5.5助攻、4.7籃板和1.55抄截。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1080202