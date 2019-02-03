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王柏融美國過年不想家 錯過彭政閔引退喊可惜

最新更新：2019/02/03 09:39
中華職棒招牌球星彭政閔宣告本季引退，今年展開旅日生涯的王柏融（圖）無緣同場向前輩致敬，直說可惜。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月3日
中華職棒招牌球星彭政閔宣告本季引退，今年展開旅日生涯的王柏融（圖）無緣同場向前輩致敬，直說可惜。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月3日

（中央社記者林宏翰亞利桑那2日專電）台灣棒球好手王柏融挑戰日本職棒，今年農曆年在美國進行春訓，遠離家鄉他不在意，但錯過兒時偶像彭政閔引退球季，直呼可惜。

王柏融25歲，2015年開始職棒生涯，之後創造了連2季打擊率破4成的空前紀錄，引起國外球團注意，去年底離開效力3年半的Lamigo桃猿，轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊。

火腿隊40多名主力球員1日起會師美國職棒亞利桑那響尾蛇的春訓基地，展開移地訓練，13日移師回日本沖繩進入第2階段，3月29日球季開幕戰。

王柏融效力Lamigo桃猿這幾年，春訓在家鄉屏東，春節就近與家人團圓。如今展開旅外篇章，王柏融今年在美國過春節，全隊只有他與翻譯蕭一傑來自台灣。

問他是否想家，王柏融笑說「目前還好」，他向中央社記者表示：「現階段最重要是專注在自己的工作。」

離家打拚，王柏融少吃一頓年夜飯之外，這個金豬年正好是中華職棒資深球星彭政閔的引退球季，屆時王柏融人在日本征戰，無緣親自在球場上向彭政閔致敬。

王柏融說：「有點可惜。他是台灣棒球界重要的指標人物，也是很多人小時候的偶像，包括我自己也是把他當作偶像。很可惜，他還可以再打下去。」

「恰恰」彭政閔2001年起參與二代象三連霸、締造打擊王三連霸，那時王柏融還在念小學。

如今彭政閔年屆40，這個球季後將告別19年中華職棒舞台，顛峰時期打擊率逼近4成，達3成91，是台灣職棒本土第一代「四割男」代表人物；「大王」王柏融的表現更上層樓，不僅成為史上首位「四割男」，還是連2年破關，也幫助桃猿隊拿下3座總冠軍。（編輯：屈享平）1080203

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