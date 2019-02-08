稻葉篤紀問12強台教頭 洪一中：若沒人只好擔當

（中央社記者楊啟芳日本石垣市8日電）Lamigo桃猿隊今天下午在石垣市營棒球場練球，桃猿總教練洪一中與日本武士隊總教練稻葉篤紀相見歡談及世界12強賽台灣總教練人選時說，如果真的沒人，「只好下去擔當」。

備戰公元2020年東京奧林匹克運動會，日本武士隊設置專任監督（稻葉篤紀）。正值日本職業棒球各球隊春訓期間，稻葉篤紀輪流到各春訓基地觀察日職12球團選手，剛好遇到剛抵達石垣的桃猿，也與中華職業棒球大聯盟秘書長馮勝賢及洪一中聊天。

中職會長吳志揚曾說，台灣不會設專任總教練，今年11月世界12強棒球賽總教練扣除中信兄弟隊總教練為外籍，將於中職其他3隊中選出，目前尚未決定人選。

稻葉篤紀問洪一中是否擔任台灣總教練，洪一中說：「如果真的沒人，也只好下去擔當。」

稻葉篤紀說，台灣很多好手；洪一中表示，與日本相比，台灣奪冠壓力沒這麼大。雖然12強賽台日可能在台灣預賽就先碰頭，但洪一中希望兩隊一起晉級在東京巨蛋舉行的決賽，並對稻葉篤紀說：「希望台灣和日本在東京可以再相見。」

桃猿與日職千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流戰」已進行到第4屆，將於9、10日12時（台灣時間）在石垣市營棒球場舉行。（編輯：李明宗）1080208