相隔255天再蹲捕 廖健富：趕快找到比賽感覺

（中央社記者楊啟芳石垣市10日電）Lamigo桃猿廖健富今天對羅德的交流賽中，為先發捕手、打第三棒，相隔255天再度上場蹲捕，他表示，現在傷勢已差不多復原，由於很久沒擔任捕手，希望能趕快找到比賽感覺。

廖健富去年季中右肩受傷，快復原時又因撲壘導致左肩習慣性脫臼，因此總冠軍賽和冬季聯盟沒辦法擔任捕手，都以指定打擊身分上場。Lamigo桃猿與千葉羅德海洋今天在石垣島的交流賽第2戰，廖健富久違擔任先發捕手，距離上次蹲捕5月31日已255天。

Lamigo桃猿防護員指出，廖健富之前因為2個月以上無法傳接球，季末開始恢復練習時，還沒到比賽強度，球隊不希望他為了比賽而勉強，不如先調整打擊部分，因此都是擔任指定打擊（DH）。

廖健富則表示，目前傷勢已恢復得差不多，也都在正常訓練，希望盡快找到比賽感覺。因為已經有段時間沒以捕手身分出賽，廖健富表示，確實變得比較生疏，技術和臨場發揮都要找回來，畢竟捕手要顧及的事情比較多。

新球季廖健富希望把身體練得更強壯，不要跟去年一樣頻頻受傷，他說：「去年到後面體能下滑，肌力也不足，導致打擊流暢度沒這麼好，受傷機率更大。」

打擊部分，昨天交流賽首戰，廖健富2打數敲出1支安打，選到2次保送，他說：「打得還不錯，但還要慢慢調整。」（編輯：黃于）1080210