對羅德先發5局1責失 桃猿葉家淇自評75分

（中央社記者楊啟芳石垣市10日電）Lamigo桃猿今天在亞洲門戶交流戰再敗給羅德，不過先發投手葉家淇表現優異，先發5局僅1責失，賽後獲總教練洪一中稱讚；葉家淇則為自己打了75分，認為控球還要多進步。

葉家淇今天先發投5局，被敲出3支安打，送出3次三振，失2分含1責失，無關勝敗。桃猿總教練洪一中指出，葉家淇今天表現不錯，面對羅德一軍打線有膽識，變化球也控制得不錯，但是「控球還須改進，常常投到球數落後，還好沒有出太大麻煩。」

葉家淇為自己打了75分，他認為還有很多進步空間，尤其是控球不穩的部分。他說：「心態太急躁，導致有時候一開始就投到2壞球或3壞球，但至少關鍵時刻有調整回來，這點還不錯。」

第3局葉家淇狀況較多，被敲出2支安打，還有保送、暴投出現，他說：「遇到危機時，我都會告訴自己要冷靜，賽前教練也跟我說，如果狀況不好就不要貪心，做好該做的工作就好。」他也指出，這次在石垣島學到很多，怎麼跟羅德對決也是腦力激盪。

另外葉家淇今天最快球速有148公里，他表示，「還不錯，自己可以接受，前陣子還沒到這麼快。」葉家淇指出，目前春訓調整進度大概已到8成，剩下2成就是控球還要再調整。（編輯：王思捷）1080210