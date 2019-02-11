肯恩回鍋中信兄弟 將於2月底報到

中華職棒中信兄弟隊11日宣布與洋將肯恩（Bruce Kern）簽約，他預計2月底抵台，體檢通過後至屏東春訓基地報到，再度披上黃衫。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年2月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中信兄弟今天宣布，與肯恩簽約，他將於2月底抵台，體檢通過後至屏東春訓基地報到，再度披上黃衫，為繼艾迪頓、萊福力、洋砲艾銳克之後，中信兄弟本季第4位洋將。

肯恩（Bruce Kern）於2016年季中加盟中信兄弟，投入中華職棒，後因手傷遭註銷，該年僅先發2場，吞下0勝2敗，防禦率11.37。肯恩2017年再度回鍋中信兄弟，整季出賽17場含16場先發，拿下8勝5敗，防禦率5.16，季中因戰力考量遭解約。

2018年肯恩改效力Lamigo桃猿，登錄名為「克恩三世」，出賽25場都是先發，拿下13勝3敗，防禦率3.28。今年中信兄弟球團取得Lamigo桃猿球團同意，與肯恩簽約，他將再度披上黃衫，為中信兄弟效力。

中信兄弟另外2名洋投艾迪頓（Nick Additon）、萊福力（Mitch Lively），已於農曆年前投入球隊春訓，另一位洋砲艾銳克（Eric Wood）也於昨天抵台，今天體檢後前往屏東報到。（編輯：張芷瑄）1080211