字母哥大三元 公鹿勝溜馬穩坐東區龍頭

「字母哥」安特托昆博14日有33分、19籃板、11助攻的大三元演出，幫助密爾瓦基公鹿以106比97擊敗印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）

（中央社印第安納波利斯14日綜合外電報導）「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天有33分、19籃板、11助攻的「大三元」演出，幫助密爾瓦基公鹿以106比97擊敗印第安納溜馬。

安特托昆博從首節起就無所不在，並幫助公鹿克服第4節一度落後10分的頹勢，逆轉拿下比賽勝利。

首節公鹿9次進攻得手都和安特托昆博有關，他自己投進5球，另外助攻4次。

3度入選明星賽的希臘好手安特托昆博，今天幫助公鹿豪取客場7連勝，是公鹿1984-85年球季以來最長的客場連勝。公鹿也在明星賽前的近9場比賽拿下8勝。

溜馬抵擋不住安特托昆博的攻勢，在公鹿拉尾盤打出30比11攻勢時，讓他攻下12分。

安特托昆博在終場前近4分鐘，連續上籃將比數扳成95比95，他隨後餵球給伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova），讓公鹿以97比95超前，並以此奠定勝基。

鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿下全隊最高20分，柯利森（Darren Collison）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）都獲得14分，但溜馬仍不敵公鹿，終止6連勝。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080214