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大聯盟官網預測 張育成開幕戰先發9棒游擊手

最新更新：2019/02/15 12:13

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）大聯盟官網13日預測今年美國職棒開幕戰各隊先發陣容，其中張育成被列在印地安人隊先發第9棒、游擊手，有機會成為台灣第15位大聯盟選手，更是首位在開幕戰先發的台將。

克里夫蘭印地安人原本先發游擊手林多（Francisco Lindor）日前右小腿拉傷，將缺陣7至9周，有可能趕不上3月28日開幕戰。因此美國各大媒體都預測台灣選手張育成有機會升上大聯盟，成為台灣第15人升上大聯盟。

大聯盟官網13日發布的各隊開幕戰陣容預測中，印地安人先發打線就有張育成的名字，為先發第9棒、游擊手。之前台灣野手並沒有在大聯盟開幕戰先發過，僅胡金龍於2008、2011年在開幕戰代打。

張育成去年在印地安人3A出賽127場，敲出117支安打、13發全壘打，貢獻62分打點，打擊率0.256。守備部分，二壘、三壘及游擊都有守過，其中以游擊為主，游擊守94場，出現9次失誤，守備率0.975，他可望以熟悉守位在大聯盟亮相。

另外大聯盟官網預測名單中，馬林魚隊台灣左投陳偉殷被列為第3號先發，陳偉殷應會擔任馬林魚第3場主場賽事，3月31日的先發投手。（編輯：翁翠萍）1080215

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