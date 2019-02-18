台中國際女子壘球邀請賽 10隊競技

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中國際女子壘球邀請賽19日登場，台中市運動局今天表示，今年邀請到美、日、韓等國內外共10支隊伍同台競技，期望透過國際比賽交流切磋球技。

第6屆台中國際女子壘球邀請賽，將於19日至22日在台中市萬壽棒球場、金龍棒球場及太原壘球場開打，台中市副市長楊瓊瓔今天在賽前記者會中，與參賽隊伍代表一起進行賽事啟動儀式。

楊瓊瓔致詞先感謝擔任台中市體育總會壘球委員會主委的立法院副院長蔡其昌大力支持，她說，103年開始，台中市每年舉辦棒壘賽事，現更有全國最好的壘球場，希望能藉此機會與國際做城市及運動交流。

楊瓊瓔更勉勵每支隊伍都拿出實力創造佳績，同時歡迎各國選手在比賽之餘，到台中花博遊玩、享受台灣特色美食。

運動局長李昱叡指出，這屆參賽國外隊伍包括美、日、韓等國5支隊伍，還有國內代表隊，包括台灣師範大學、暨南國際大學、台灣體育運動大學等亞奧運等級國手搖籃名校，以及青年組的潛力優秀選手們包括新北市丹鳳高中、台中市東山高中等共計10支隊伍。

李昱叡表示，期望透過國際比賽交流切磋球技，進一步提高國際能見度。歡迎民眾到場觀賽支持，也可透過台灣體育運動大學的網路平台和地方系統台有線電視轉播，觀看轉播賽事。（編輯：翁翠萍）1080218