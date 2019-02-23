林英傑林恩宇談旅日 讚王柏融有超越年紀的成熟

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職30週年特展今天舉辦誠泰三本柱林恩宇、林英傑、許竹見球迷會；談起職棒生涯，林恩宇和林英傑說旅日經驗不算成功，但林恩宇期待王柏融表現，「他有超越他年紀的成熟度」。

誠泰Cobras隊三本柱林恩宇、林英傑、許竹見今天出席中職30週年特展球迷見面會，3人在2005年為球隊主力先發，單季都投出至少10勝，3人合計貢獻35勝，率隊拿下隊史首個半季冠軍，也寫下7月不敗神話。

3人回憶加入職棒的始末，林英傑和林恩宇也分享後來轉戰日職的經驗；林英傑2006年轉戰日職，加盟樂天隊，他直言現在回想起來，那段日子蠻辛苦的，要學的東西很多，在日職環境，有很多台灣學不到的東西，在日職打拚受傷期間，也曾因此對棒球反感，想著不知道能否再回到場上，但看到日本選手不放棄的精神態度，也告訴自己要繼續拚。

林恩宇2007年跟隨林英傑腳步轉戰日職，他也坦言，日職生涯是棒球的一大轉捩點，遇到挫折、低潮，但也因為這些經歷，有不同的想法，「我承認我在日職很失敗，本身不夠成熟，也不太會去應對當下的壓力，對當時的自己是失望的」，但也因為有那時的經驗，可以給後輩們建議，希望他們不要再走一樣的路。

林英傑和林恩宇都是從中職到日職打拚，之後又回到中職，林恩宇現在擔任中職中信兄弟隊牛棚教練，林英傑則任業餘台灣人壽成棒隊投手教練，談起目前印象深刻的中職選手，林恩宇點名王柏融，王柏融在中職打出亮眼成績，今年轉戰日職火腿隊，「很多事情他都默默耕耘，有超越他年紀的成熟度」。

林英傑則有感，欣賞現在還在中職打拚的資深球員如彭政閔等人，「他們秉持不放棄的精神，一直維持好狀態，才能有機會繼續往前走」。（編輯：張芷瑄）1080223