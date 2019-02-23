誠泰三本柱合體 回憶經典加賽搶季冠軍

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職30週年特展今天舉辦誠泰三本柱林恩宇、林英傑、許竹見球迷會，即使是補班日還是吸引大批球迷，3人回憶2005年中職史上首度加賽決定季冠軍的回憶，直呼是經典戰役。

誠泰Cobras隊三本柱林恩宇、林英傑、許竹見今天出席中職30週年特展球迷見面會，3人目前各有不同的發展，林恩宇留在中職努力，現任中職中信兄弟隊牛棚教練，他直言最大的期望，希望可以再替球隊培養出新的本土巨投。

林英傑去年正式卸下球員身分，目前留在業餘台壽保隊任投手教練，他也表示中職是許多業餘球員的目標，也希望在業餘培養年輕球員，訓練他們往夢想的舞台前進。

至於許竹見已經離開棒球圈，他直言當初離開業餘球隊後，就想要發展棒球以外的事業，目前在苗栗發展休閒農場，「傳承有林英傑和林恩宇就夠了」。

林英傑1999年加盟台灣大聯盟年代雷公隊，後來因為兵役問題先去當兵2年、中斷職棒生涯，他坦言當兵期間都沒有運動，後期其實已經對棒球沒有什麼感覺了，也覺得沒有機會了，退伍後因吳復連一通電話又重燃希望，「他問我還想不想打球，我當下很開心，不管未來怎麼樣，至少我還有機會回去」。

林英傑2004年加盟誠泰Cobras隊重回職棒，當年就拿下年度防禦率王，2005年林恩宇、林英傑、許竹見扛起球隊主力，當年度上半季打完，誠泰與興農牛隊戰績相同，史上第一次需要加賽決定季冠軍。

2005年7月21日加賽，林英傑為先發投手，8局無失分好投，林恩宇後援1局穩守，兩人聯手率隊拿下勝利；林英傑表示，要投那場比賽先發蠻緊張的，興農的打線很整齊，經驗也很豐富，但大家有共同的目標，有機會拿下，就會全力以赴。

林恩宇直言其實當時很幸運，在同一個時間點3人在同一隊，有很棒的球團、教練團和工作人員，當時那場加賽很經典，「這回憶是屬於大家的，我們那時都以誠泰為榮」。

許竹見那場比賽沒有出賽，他也不忘開玩笑說，按照當時的對戰成績，其實他與興農的對戰成績比林恩宇好，「林恩宇感覺很緊張，吃掉了2包瓜子，我不用下場，吃了3包」。

儘管離開棒球圈，但許竹見直言，現在中職的年輕選手，都有好的身體素質、好的訓練環境，也有感受到球團很用心經營，「希望他們可以好好努力」。（編輯：張芷瑄）1080223

中華職棒30週年展23日舉辦「誠泰三本柱見面會」，邀請前誠泰Cobras隊隊友林恩宇（左3）、林英傑（左2）、許竹見（左）出席活動與球迷相見歡，3人並為粉絲簽名留念。中央社記者吳家昇攝 108年2月23日

「中華職棒30週年特展–無人出局」23日舉行「誠泰三本柱見面會」，邀請退役球星林恩宇（前左2）、林英傑（前右）及許竹見（前右2）出席，和球迷粉絲開心互動。中央社記者吳家昇攝 108年2月23日