陽岱鋼旅日10台將年薪最高 王柏融在前12%

（中央社記者謝靜雯台北26日電）日職新球季將於3月29日開打，加上今年轉戰火腿隊的王柏融，共10名台灣球員在日職打拚；日職12支球隊906名球員年薪出爐，旅日球員中陽岱鋼身價最高、王柏融也在排名前12%。

王柏融今年加盟日職火腿隊，簽下3年400萬美元（約新台幣1.24億元）合約，首年年薪9000萬日圓，在日職球員年薪榜排名第113名、年薪排名為所有球員前12％。

火腿隊今年登錄5名洋將，洋將年薪最高為投手馬丁尼茲（Nick Martinez），年薪2.5億日圓。火腿隊本季最高薪球員為中田翔、年薪2.8億日圓，王柏融年薪在火腿洋將中排名第2、團隊排名第8名。

日職本季年薪超過1億日圓的球員共103人，其中26人年薪達3億日圓。巨人隊王牌投手菅野智之年薪6.5億日圓排名首位，另一名巨人隊的台灣好手陽岱鋼年薪3億日圓、並列第24名，也是10名旅日台灣球員中年薪最高。

羅德隊台灣左投陳冠宇年薪2160萬日圓排名第323、樂天隊投手宋家豪年薪1500萬日圓並列395名，西武隊投手郭俊麟年薪1200萬日圓並列460名。（編輯：吳協昌）1080226